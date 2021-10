Da Redação

Marcos Gabriel planeja fazer curso de teatro em São Paulo

Em uma recente viagem para a cidade de São Paulo, Marcos Gabriel foi convidado para assistir uma apresentação de uma peça de teatro com amigos. O silêncio tomou conta da plateia quando as luzes se apagaram e a cortina foi aberta. No palco, em meio a sons e cores, atores e atrizes ganhavam movimentação atraindo a atenção da platéia.

continua após publicidade .

Encantado com a apresentação, Gabriel aplaudiu de pé o talento dos integrantes da equipe. Queria muito cumprimentar e tirar fotos com o elenco, mas em virtude das restrições da pandemia, não foi permitido maior interação de atores e público após a apresentação. Diante do período que estamos passando no momento, o teatro estava cumprindo todos os protocolos de proteção para possibilitar maior segurança aos presentes.

Seu sonho era se tornar digital influencer para compartilhar suas vivências com seus seguidores. A apresentação da peça despertou a curiosidade de subir ao palco para descobrir a sensação de ser aplaudido e visto por tantas pessoas. “Tem muito ator hoje em dia fazendo sucesso nas redes sociais e muitos digitais influencer fazendo televisão, cinema, teatro. Anota aí. Eu também vou ser ator e um dia vocês vão me aplaudir no palco”, disse Marcos Gabriel aos amigos que foram com ele naquela noite ao teatro.

continua após publicidade .

fonte: Divulgação

Marcos Gabriel, conhecido em seu instagram como gabrielcat98, decidiu que, além de querer tornar realidade o sonho de se tornar digital influencer, iria também tentar carreira de ator.

Nascido em Catuti, pequena cidade do norte de Minas Gerais, conta com quase cem mil seguidores em seu instagram. Com apenas 18 anos de idade, procura descobrir ferramentas para melhorar seu engajamento nas redes sociais. Aproveitando suas viagens para São Paulo, além de buscar meios e pessoas influentes para conseguir realizar seu sonho de ser influencer, vai

continua após publicidade .

também agora, procurar cursos de teatro e interpretação para futuramente investir em uma carreira de ator. .

“O meu foco principal é tornar digital influencer. Mas depois que fui ver a peça de teatro confesso que bateu essa curiosidade de ver como é o meio artístico. E tudo é de um mesmo mundo, ator e influencer são duas coisas muito próximas. Hoje em dia muito influencer é convidado para fazer televisão, cinema ou teatro justamente por ser uma pessoa muito conhecida nas redes sociais e ter muito seguidores. Claro que os seguidores vão querer ver seu influencer no teatro ou na televisão”, encerra Gabriel.

Para conhecer um pouco mais de Marcos Gabriel seu instagram é @gabrielcat98