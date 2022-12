Marcos Caruso se casa com técnico de enfermagem em Portugal

Da Redação

O ator Marcos Caruso (70) aproveitou a viagem para Portugal para oficializar a união com o técnico e enfermagem Marcos Paiva, de 55 anos de idade. O casal trocou alianças no último dia 18 durante viagem a Lisboa. No seu perfil no Instagram, Paiva compartilhou uma sequência de registros dos dois juntos, curtindo passeios pela cidade, e exibindo as alianças.

"Lisboa, dia 18", escreveu Marcos Paiva ao legendar a publicação. Veja:

Vale ressaltar que essa é a primeira vez que Marcus Caruso assume um relacionamento com outro homem. Discretos em relação à vida pessoal, os dois estão juntos desde 2018, mas mantinham o relacionamento apenas entre os mais próximos.



O ator, que está no ar na novela Travessia como o professor Dante, é pai de Caetano e Mari Caruso, frutos do casamento com Jussara Freire.

As informações são do portal Caras.

