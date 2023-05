Marco Pigossi surge em foto rara com o namorado italiano

Da Redação

Eles participaram do Festival de Cannes, na França

O ator Marco Pigossi, de 34 anos, aproveitou o último final de semana para prestigiar o Festival de Cannes, na França, e contou com a companhia especial do seu namorado, o diretor italiano Marco Calvani, de 42. Em um momento de rara aparição juntos nas redes sociais, eles posaram lado a lado e com looks luxuosos na chegada ao evento.

Discreto com a vida pessoal, o artista surpreendeu ao compartilhar a foto inédita ao lado do amado durante o evento do cinema internacional. Os dois apareceram elegantes com looks de festa e óculos escuros.

“Que noite”, disse o ator na legenda. Os fãs elogiaram a beleza do casal nos comentários do post. “Como ele é lindo, com todo o respeito”, disse um seguidor. “O cara já é gato, e arruma outro deuso”, declarou mais um.

Os dois assumiram o romance em novembro de 2021. Na época, Pigossi agradeceu pelo carinho do público quando revelou o namoro. "Em relação as últimas notícias, quero agradecer a todas as mensagens de carinho e respeito. Que a discussão se faça cada vez mais presente e mais natural. Que o amor seja cada vez mais forte. Afinal, sabemos que o ódio vem do medo. Medo do diferente e do novo. Que não tenhamos mais medo de existir! Um beijo a todos", declarou.





Fonte: Revista Caras.

