Da Redação

Marcius Melhem perde processo contra Danilo Gentilli

Marcius Melhem, ator, roteirista e ex-chefe do departamento humorístico da Rede Globo, foi derrotado, em segunda instância, no processo contra o apresentador Danilo Gentili. Na ação, o comediante pedia uma indenização por danos morais que deveria ser paga pelo apresentador do The Noite, do SBT.

O pedido de Marcius Melhem estava baseado em críticas feitas por Danilo Gentili no Twitter, em decorrência das denúncias de assédio moral e sexual contra o ex-global. Além da indenização exigida, de, no mínimo, R$ 50 mil, a defesa do intérprete de Seu Boneco no remake da Escolinha do Professor Raimundo também pedia que Danilo Gentili se abstivesse de tecer novas críticas a Marcius Melhem e, ainda, solicitava que o apresentador do SBT se desculpasse publicamente.

Os pedidos foram negados pelo desembargador Vito Guglielmi, que votou como relator do processo. No voto, o magistrado afirma que “as postagens, conquanto contenham expressões chulas, possuíam o único condão de crítica humorística ao autor (Marcius Melhem), com base nas notícias amplamente divulgadas à época”.

O texto do desembargador continua afirmando que as críticas postadas por Danilo Gentili não geraram qualquer lesão patrimonial digna de nota a Marcius Melhem. E conclui: “inexistia razão para compelir-se o requerido a retirar referido conteúdo do ar ou, ainda, a se retratar ou indenizar o demandante”.

A decisão foi confirmada pela 6° Câmara de Direito Privado do Estado de São Paulo. A defesa de Marcius Melhem ainda pode recorrer ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) ou ao STF (Supremo Tribunal Federal). No entanto, de acordo com a equipe jurídica da coluna LeoDias, não existe a possibilidade de uma reanálise de provas, por isso dificilmente essa decisão será alterada.

No Twitter, Danilo Gentili celebrou a decisão judicial, agradeceu ao advogado que o representou na causa e aproveitou para provocar Melhem: “Se ferroooo oooou obaaa”, escreveu.

Com informações: Metrópoles