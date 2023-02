Márcio Garcia revela que não tem casamento perfeito

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Márcio Garcia celebra 20 anos de casado com Andréa Santa Rosa Garcia

O apresentador Márcio Garcia (52) está comemorando 20 anos de casado com a amada, a nutricionista Andréa Santa Rosa Garcia (44), com quem tem quatro filhos. Nesta quinta-feira, 23, o comunicador compartilhou uma foto do dia em que se casaram e falou sobre o relacionamento deles.

continua após publicidade .

Sincero, o famoso deixou claro que não têm uma relação perfeita, como muita gente idealiza, mas que fazem de tudo para lidar da melhor forma para honrarem o compromisso que selaram há duas décadas.

"Ha 20 anos deste mesmo dia dissemos sim! Juramos que ficaríamos juntos para sempre, na alegria e na tristeza e aqui estamos. Somos felizes sim mas, nem tudo são flores. Há momentos maravilhosos, claro, mas alguns nem tanto! O que importa é que aqui estamos nós, juntos! Casamento é isso! Um compromisso sagrado onde o amor é fundamental mas sem a cumplicidade e a parceira, não se sustenta!", disse ele.

continua após publicidade .

Márcio Garcia então deu uma dica para quem deseja ter um casamento duradouro. "Meu conselho pra quem quer passar dos 20 anos, como nós, é nutrir o amor todo dia, se possível mais de uma vez por dia e principalmente é saber superar os problemas e as crises com respeito, muito dia logo e com mais amor… Parabéns e obrigado @andreasantarosagarcia! Que venham muitos mais", falou.





Com informações: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News