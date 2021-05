Marcelo Torquato: da infância humilde a empresário renomado

Continua após publicidade

Foi com muito foco, força de vontade e muita determinação que um garoto de origem humilde se tornou um grande empresário brasileiro. Marcelo Torquato nasceu no dia 19 de dezembro do ano de 1971 no município de Campo Lindo Paulista, distante cinquenta e oito quilômetros de São Paulo. De família muito humilde, enquanto os outros garotos da sua idade não tinham ainda responsabilidades, ele com quatorze anos de idade já trabalhava lavando carros para ter sua própria renda.

Ainda muito jovem, mas com talento e veia empreendedora, abriu seu primeiro negócio, uma loja de fliperama em Petrolina, Pernambuco, nesse período recebeu sua primeira lição de vida quando o negócio não deu certo devido a grande evolução e mudanças no mercado de games com a chegada dos consoles, o que tornou o formato de jogos em fliperamas obsoleto. Querendo maiores chances de vencer na vida, ainda em Petrolina, Pernambuco, em 1997, iniciou suas atividades como sacoleiro, onde, adquiria peças em Goiânia e São Paulo para revender. Aos vinte e dois anos já vislumbrava o sucesso do negócio e pensando em mais oportunidades abriu sua primeira loja de roupas multimarcas em 1998, onde revendia os produtos agora com uma etiqueta, a Pit Bull Jeans, hoje reconhecida nacional e internacionalmente.

No ano de 2002, inaugurou uma pequena fábrica em Goiânia para produzir roupas com a marca Pit Bull, que veio a se tornar seu primeiro empreendimento de sucesso. Com o grande êxito da marca no Brasil, o produto expandiu em âmbito internacional, chegando a atingir mais de 35 países no último ano, entre eles, Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Japão, França, Portugal e Austrália.

Seus negócios diversificaram em outros segmentos. A Holding Torquato Investimentos, desde 2014, atua em diversos negócios imobiliários, atuando como sócia administradora em shoppings populares, construções e turismo.

Marcelo, como figura humana que se preocupa com questões sociais e vislumbra um país com melhores oportunidades, com a Pit Bull Jeans gera cerca de 220 empregos diretos e mais de 1.200 indiretos. E por acreditar na ressocialização daqueles que precisam de uma nova chance para recomeçar com dignidade, oferece aos detentos do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, novas oportunidades de trabalho. Foi investido nesse projeto cerca de 1.000,000,00 de reais direcionados à infraestrutura, treinamentos e capacitação dos reeducandos envolvidos. Em contrapartida a Pit Bull consegue reduzir custos e viabilizar melhores resultados.

“O segredo do crescimento expressivo no mundo dos negócios é ter foco, respeito pelas pessoas e estar preocupado em fornecer produtos que surpreendam, encante os clientes e que apresentam qualidade premium.

Empreender é ter a percepção da necessidade do mercado, e com isso, criar produtos de excelência sendo o melhor no segmento e entregar com um preço justo”, diz Marcelo.

Acreditando na força do marketing está sempre em evidência nos meios de comunicação. Sua representatividade como personalidade pública transformou sua presença em figura cativa em programas de televisão interessados em saber o segredo do sucesso nos negócios. Sua influência e força são

demonstradas pelos nomes vinculados à promoção de seus produtos, como o cantor Leonardo e o apresentador Ratinho, que além de parceiro comercial de suas empresas, é amigo independente de negócios. Outras parcerias de sucesso da Pit Bull Jeans são, os cantores Léo Santana, Lucas Lucco e Kelly Key, a atriz global Ellen Rocche, a apresentadora Helen Ganzarolli, e a influenciadora Virgínia entre outros.

Hoje, casado há quatorze anos com Janaína Torquato, três filhos e realizado na vida profissional. Admirado pelo seu lifestyle e pelas suas conquistas, tem um número expressivo de seguidores nas redes sociais. Além disso, está constantemente em evidência entre os admiradores do automobilismo, pois, a dedicação e empenho nos negócios, rendeu a possibilidade de importar carros exclusivos e personalizados para Goiânia, como a Ferrari 488 pista, a Ferrari 458 Speciale e a Lamborghini Aventador SV única na América Latina. A paixão pelos veículos gera mais publicidade vinculada ao seu nome.

Marcelo Torquato gera empregos no Brasil!

Atualmente a Holding Torquato, um conglomerado composto por 13 empresas gera cerca de 1.000 empregos diretos e mail de 2.500 indiretos. São elas:

✔ Shopping Centro Oeste e Centro Oeste Outlet, localizados na famosa região da 44, em Goiânia;

✔ Parques aquáticos em Caldas Novas, como o Resort do Lago, entregue e já em funcionamento.

✔ Resort do Lago Park que está em fase de finalização como o maior parque aquático de Caldas Novas

✔ Compartilha Club, um clube de vantagens, benefícios e intercâmbio de férias que oferece os melhores preços do mercado;

✔ Otimus Engenharia, construtora dos empreendimentos do grupo. ✔ Altas Horas - Santa Cruz um dos maiores shoppings da região que conta com mais de 5.000 lojas

