Marcelo Serrado se demite após caso de servidores fantasmas

O ator Marcelo Serrado pediu demissão do cargo público que ocupava na prefeitura do Rio de Janeiro

O ator Marcelo Serrado pediu demissão do cargo público que ocupava na prefeitura do Rio de Janeiro. Ele, que atualmente está no ar na novela Cara e Coragem, da Globo, era diretor artístico do complexo cultural Cidade das Artes há um ano e nove meses, desde que o atual governo da capital fluminense tomou posse, em 1º de janeiro de 2021.

O afastamento saiu no Diário Oficial do Município na última terça-feira (13/9), e acontece logo após reportagem da Band News denunciar casos de funcionários fantasmas no órgão.

A matéria, publicada no dia 6 de setembro, não cita Marcelo Serrado, que garantiu ter deixado o cargo por não conseguir conciliar o trabalho com as gravações do folhetim global. “Saí por uma questão pessoal. Eu estava tentando sair há um tempo já”, explicou o ator, em entrevista à Folha de São Paulo. O jornal também apurou que ele recebia um salário de R$ 8 mil.

Marcelo foi indicado para dirigir o complexo cultural por Daniela Maia, então presidente da Riotur, empresa de Turismo do Rio, e sua cunhada na época. Além disso, ela é filha do ex-prefeito Cesar Maia, autor do projeto cultural que demorou dez anos para ser construído, com um orçamento de R$ 560 milhões.

Informações do site Metrópoles.

