Marcella revela mania que Vitória Strada tem antes de dormir

Da Redação

Nesta quarta-feira, 11, Marcella Rica (30) apareceu no Instagram da noiva Vitória Strada (25) e revelou uma mania da amada.

continua após publicidade .

Vitória tinha uma mania na hora de dormir que irritava Marcella. “Eu janto daí vou subindo a escada com três pacotes de chocolate todos os dias. A Marcella no início ficava indignada comigo comendo chocolate na cama. Hoje ela se acostumou”, contou Vitória.

Marcella respondeu reclamando da mania da noiva. “É desesperador! Cai farelo, a cama fica suja de chocolate e eu fico achando que eu vou acordar e vai ter bicho na cama”, contou a atriz.

continua após publicidade .

Vitória concluiu que as manias fazem parte do relacionamento. “Relacionamento é isso, você tem que acostumar com as manias de cada um e a minha é ter chocolate na cama”, disse Strada.

Por fim, Marcela finalizou brincando: “Chocolate? Você tem uma doceria do lado da cama, dá pra abrir uma loja com a sua gaveta”.