Marcelinho Carioca é sequestrado em SP e bandidos pedem resgate.

O comentarista esportivo Marcelinho Carioca, ex-jogador do Corinthians, foi sequestrado neste domingo (17) em Itaquaquecetuba, São Paulo. Até o final da manhã desta segunda-feira (18), ele estaria em cárcere privado.

De acordo com informações do jornalista Léo Dias, os criminosos já entraram em contato com a família do comentarista, pedindo dinheiro pelo resgate.

Segundo policiais ouvidos pela reportagem do G1, Marcelinho sumiu e seu carro foi encontrado abandonado em Itaquaquecetuba, na região de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo.

Além das delegacias da capital paulista, outras unidades policiais foram acionadas por causa do sumiço do ex-atleta, entre elas a Divisão Antissequestro (DAS).

O portal LeoDias apurou que a família já teria pago R$ 50 mil pelo resgate do ex-jogador, mas os bandidos exigiram mais dinheiro. O primeiro pix feito seria de R$ 30 mil e o segundo de R$ 20 mil.

Com informações do Portal Léo Dias e do G1.

