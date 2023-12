Marcelinho Carioca é encontrado pela Polícia Militar; 3 foram presos

O ex-jogador de futebol e ídolo do Corinthians Marcelinho Carioca foi encontrado pela Polícia Militar (PM) na tarde desta segunda-feira (18) em Itaquaquecetuba, São Paulo. O ex-atleta estava desaparecido desde domingo (17).

Os militares localizaram Marcelinho caminhando pela rua. O ex-jogador foi encaminhado para a Base da Delegacia Antisequestro (DAS) para esclarecer o que houve.

"O Marcelinho está chegando aqui [DAS]. Ele está no Pronto-Socorro, e do Pronto-Socorro será trazido pra cá. Ele está bem. Falei com ele por telefone. Falei junto com o irmão dele, ele está bem. Ele está saindo do PS e tá vindo pra cá", disse Osvaldo Nico Gonçalves, delegado-geral Polícia Civil.

O famoso era mantido em cativeiro e, pouco antes de ser solto pelos sequestradores - dois homens e uma mulher -, o ex-jogador gravou um vídeo confirmando que estava em cativeiro e dizendo que havia se envolvido com uma mulher casada no show do cantor de pagode Thiaguinho, na Arena Corinthians.

“Eu estava no show em Itaquera, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada. Fui saber depois. O marido dela me pegou, me sequestrou e esse foi o B.O.”, diz Marcelinho Carioca no vídeo.

Veja:

A polícia prendeu os envolvidos no sequestro do ex-jogador. Eles foram levados para a Divisão Antissequestro (DAS), da Polícia Civil.

O caso continua sendo investigado.

