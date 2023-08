Marcas famosas deixam pais de Larissa Manoela em prol da atriz

A entrevista que Larissa Manoela concedeu ao Fantástico, no último domingo (13), está trazendo grandes mudanças para a vida da atriz.

Após ela revelar detalhes da relação controladora dos pais Silvana e Gilberto, que administravam a sua carreira, além da divisão desonesta das cotas das empresas em que os três eram sócios, as marcas que trabalham com a artista já começaram a se desvincular dos dos da atriz em prol dela.

Conforme informações, grandes marcas estão migrando seus contratos da empresa em que Larissa era sócia com os pais diretamente para a empresa em que ela está administrando sozinha a sua carreira após o rompimento com o então ex-sócios.

Ainda de acordo com as fontes, as marcas já estavam com os contratos com data de vencimento próximas, e depois da entrevista de Larissa, optaram por não renovar com a atriz através da empresa administrada pelos pais dela, mas sim pela nova empresa assinada diretamente por Larissa Manoela.

Foram expostas os nomes de algumas dessas marcas, que são elas: L’Oreal, Pedigree, Oceane, JBL, Acuvue e Puma. Como é visto, são grandes empresas, de nomes renomados no país.

