Maraisa viraliza após confundir garrafa de pinga com microfone; veja

Maraisa, que faz dupla com a irmã Maiara, viralizou na web ao protagonizar uma cena hilária por conta de uma confusão: internautas compartilharam imagens em que a cantora sertaneja aparece cantando com uma garrafa de bebida alcoólica após claramente confundi-la com seu próprio microfone, visto na outra mão.

No vídeo, Maraisa cantava Evidências, de Chitãozinho & Xororó. Sem perceber, a cantora segura a garrafa de pinga próximo a boca como se fosse o microfone. Ao ver a confusão, Maraisa olha para os dois e troca os objetos. Na internet os fãs se divertiram com a confusão. "Imagina alguém avisando no ponto: 'Maraísa você errou o microfone'", disse um seguidor.

Assista:

