Maraisa surge em clima de romance com novo namorado; veja

Após levantar suspeitas de estar namorando o empresário, Fernando Mocó, com uma foto coladinha com ele, a cantora Maraisa tirou todas as dúvidas neste domingo (02), ao publicar um vídeo romântico com o eleito.

continua após publicidade

Além de publicar alguns stories trocando carícias com o amado, a irmã de Maiara, que também está de namorado novo, ainda exibiu um vídeo em seu feed cantando e recebendo uma declaração do companheiro.

Muito apaixonado, o casal apareceu se beijando e curtindo o momento na intimidade com os amigos. "Amor", escreveu Maraisa na legenda da publicação que deixou os fãs enlouquecidos com a novidade da vida pessoal da artista sertaneja.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Stenio Garcia: assessoria esclarece estado de saúde após internação

Nos comentários, os internautas vibraram ao verem a ídola toda apaixonada e encantada por Fernando Mocó. "Como está linda apaixonada", falaram. "O amor está no ar", disseram outros.

Na rede social Fernando Mocó aparece como empresário e sócio proprietário de uma empresa de utensílios para o lar, além de ter uma distribuidora de peças. Nos últimos dias, Maraisa postou uma selfie carinhosa com ele.

continua após publicidade

A sertaneja está solteira oficialmente desde janeiro de 2021, quando anunciou o fim do relacionamento com o músico Fabrício Marques. Até então, ela não tinha assumido mais ninguém publicamente. Na rede social, a cantora vem chamando a atenção ao compartilhar seus vídeos de treino e seus looks para os shows.





Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News