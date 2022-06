Maraisa se fere após box de banheiro explodir; assista o vídeo

Da Redação

Nesta quinta-feira (23), um acidente sofrido pela cantora sertaneja Maraisa, da dupla com Maiara, veio à tona e preocupou os internautas. No último sábado (18), ela passou por uma situação complicada enquanto tomava banho.

Em vídeo publicado no perfil do Instagram SertanBrasil, Maraisa contou que o box do banheiro estourou, enquanto ela tomava banho. Os casos de espalharam pelo espaço e machucaram o pulso da cantora.

“No sábado, eu passei um sustinho. Gostaria de agradecer a descrição dos fãs que não vazaram os vídeos. Eu fui tomar banho depois do show e o box do banheiro estourou em mim”, disse a sertaneja.



A cantora também afirmou que precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros. No entanto, no fim, tudo foi apenas um susto. Maiara & Maraisa se apresentaram em Jaboticabal, no interior de São Paulo, no dia do acidente.

Assista o pronunciamento de Maraisa:





Fonte: Informações do Metrópoles.