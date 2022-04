Da Redação

Maraisa revela estar sem sexo há um ano: "Me atrapalha"

A sertaneja Maraisa resolveu abrir a intimidade e revelou que está há um ano sem fazer sexo por opção.

Em celibato total, a cantora afirmou que relações sexuais atrapalham sua criação artística, portanto ela prefere focar no trabalho e deixar a vida pessoal de lado.

"Eu acho que namoro me atrapalha no processo criativo. Aí eu tô lá em casa e o cara vai e fala: “Vamos jantar”. Quando que naquele momento eu só queria estar ali ouvindo a música, recebendo um compositor, me incomoda", disparou ela em entrevista à coluna de Leo Dias, do Metrópoles.

Essa não é a primeira vez que a artista faz essa escolha. Ela já ficou três anos sem nenhum tipo de relação sexual: "Eu tinha uns 24 anos, eu estava compondo, foi quando 'Casa Indefinida', 'Prisão Sem Grade'. Mas eu não queria que isso voltasse, mas aconteceu agora de novo".

Por fim, a irmã de Maiara revelou que até mesmo a cantora Marília Mendonça, sua falecida amiga, pegava em seu pé para mudar. "Marília ficava o dia inteiro me criticando: “Esse jeito que você está vivendo, não tá certo” (…) Ela falava, mas ao mesmo tempo ela amava, porque ela ia lá para casa a hora que ela quisesse, me ligava a hora que ela quisesse", completou.