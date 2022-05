Maraisa lamenta saudade de Marília Mendonça nas redes

Da Redação

A cantora sertaneja, Maraisa, que faz dupla com a irmã Maiara, postou um vídeo em que lamenta a saudade da amiga, também cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo no ano passado, em Minas Gerais.

"De vez em quando olho nossas imagens desses momentos no meu celular, dos nossos momentos alegres, recebo vídeos de shows, na madrugada principalmente que é quando minha cabeça fica fervilhando. Ter vivido esses últimos dias intensamente com você de certa forma me conforta, muito orgulhosa de ter sido sua companheira, minha irmã", escreveu.

