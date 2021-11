Da Redação

Maraisa faz 'primeiro voo' após morte de Marília Mendonça

Maraisa, da dupla com Maiara, fez seu primeiro voo desde a morte da amiga Marília Mendonça, que morreu no último dia 5 após sofrer um acidente aéreo. A cantora postou vídeos em seu Instagram após a viagem e admitiu ter tido medo.

continua após publicidade .

"Chegamos! Chegamos em São Paulo, cidade que a gente ama! Eu moro aqui também, daqui uns dias. A gente fica mais aqui do que em Goiânia", começou Maraisa.



Na sequência, a cantora, que tinha uma parceria musical com a irmã e Marília, chamada As Patroas, falou sobre o receio de pegar um voo após a morte da amiga. "Fiz o primeiro voo da vida hoje, que considerei o primeiro voo. Estava com um medo de voar, mas deu tudo certo, graças a Deus", finalizou. Veja:

continua após publicidade .

Maraisa faz 'primeiro voo' após morte de Marília Mendonça - Vídeo por: Reprodução