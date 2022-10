Maraisa faz desabafo sobre vida amorosa no Twitter

Da Redação

A artista utilizou o Twitter zombar da publicação do ex-namorado de Maiara

A lista de “mulher ideal” de Fernando Zor ainda está repercutindo nas redes sociais e Maraisa, ex-cunhada do cantor, aproveitou para desabafar sobre a sua vida amorosa. A artista utilizou o Twitter zombar da publicação do ex-namorado de Maiara.

“Prefiro viajar com minha família do que viagem em casal, dispenso o dormir de conchinha, dispenso o jantar romântico, dispenso qualquer compromisso que seja ‘a dois’. Estou assim e estou bem. Uma hora você aprende a utilizar seu tempo com pessoas que realmente valem a pena”, pontuou Maiara, no Twitter.

“Uma hora cansa. Já troquei tantas bocas, já dormi em tantas camas, já me entreguei tantas vezes que apenas cansei. De uma forma natural”, completou.

Por fim, a cantora contou que o seu pensamento sobre namoro não é definitivo e que ele pode mudar a qualquer momento. “E não quer dizer que nunca mais irei me relacionar outra vez, pq uma hora a gente tem que fazer isso de novo”, concluiu.

Informações do site Metrópoles.

