Maraisa esbanja beleza em post e elogia a cidade de Maringá

Da Redação

Cantora Maraisa, da dupla com Maiara

Na manhã desta terça-feira (9), a cantora Maraisa, da dupla com Maiara, compartilhou uma sequência de cliques exibindo a megaprodução nos bastidores de um show em Maringá, no Paraná. A famosa atraiu olhares em um top da grife Versace avaliado em torno de R$ 6.950 mil.

Para completar a produção, ela apostou em uma minissaia preta e salto alto. A peça destacou as curvas desenhadas da sertaneja, além disso, Maraisa caprichou na maquiagem e usou brincos nada discretos. Na publicação, a sertaneja não poupou elogios para o Estado do Paraná e Maringá.

"Como é bom estar no Paraná, todas as vezes voltamos para casa com boas memórias, pois é um lugar que nos enche de sentimentos bons! Ontem, o segundo show do dia foi na cidade de Maringá, lugar que sempre nos acolhe tão bem", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os seguidores não perderam tempo e encheram os comentários de elogios. "Que lindaaaaaaa", comentou uma. "Eita, mulher linda!", disse outra. "Gata demais", falou uma terceira. "Impressionante como a cada produção, você fica ainda mais linda!", disparou mais uma.

Confira:





