Maraisa diz que mãe de Marília Mendonça a ajudou a voltar a trabalhar

Maraísa contou que recebeu bastante apoio da mãe de Marília Mendonça depois da morte da cantora. Ela lembrou que não tinha mais vontade de sair de casa e que Dona Ruth teve papel fundamental nesse momento.

“Eu dizia ‘não quero mais, não vou mais sair para trabalhar’. E Dona Ruth me disse: ‘E você vai trabalhar como? Você não vai sair? Você tem que voar, sim! Como você vai se sustentar ou sustentar a sua família?'”, contou a irmã e dupla de Maiara.

A cantora ainda disse que esse foi um dos momentos de maior sofrimento da mãe de Marília. “É uma luta que, eu sei, você precisa enfrentar todos os dias”, pontuou.



O desabafo faz parte de um especial em homenagem ao aniversário de Marília Mendonça, que completaria 27 anos nesta sexta-feira (22). Dona Ruth também aparece no especial e faz revelações sobre a relação dela com a dupla.

“Depois do acidente, essa é a primeira vez que estou encontrando as meninas. Hoje, eu me emocionei muito aqui. Estava com muita saudade delas”, entregou a influenciadora.

Informações do Metrópoles.

