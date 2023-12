Maraisa aparece com seu ex-noivo no Natal em família

Após semanas do anúncio do fim de seu noivado com o empresário Fernando Mocó, a cantora Maraisa mostrou que estão juntos novamente. Nesta segunda-feira, 25, a famosa exibiu fotos do Natal em família e o eleito apareceu ao seu lado.

A sertaneja até então não havia esclarecido se estava ou não com ele, a irmã de Maiara havia aparecido de aliança em um show, porém não confirmava a reconciliação. Os cliques e a legenda do post então provaram que o casal reatou.

"O meu pedido para o papai Noel, adivinha qual foi?!", brincou ela ao compartilhar os registros ao lado de sua família e sendo abraçada pelo empresário. Nos comentários, os fãs adoraram os cliques. "O amor mais lindo", escreveram. "Amo muito", disseram outros.

O fim do noivado de Maraisa

O fim do noivado de Maraisa e Fernando Mocó pegou todo mundo de surpresa há algumas semanas. O colunista Leo Dias revelou o que aconteceu com o ex-casal ao contar qual foi o motivo do término.

De acordo com o jornalista, Maraisa e Fernando tiveram uma discussão sobre como iriam aproveitar os dias de folga dela. A artista teria quatro dias de folga e queria descansar, mas o empresária queria fazer uma viagem com a amada. Com os desejos contrários entre eles, a cantora insistiu que era importante descansar e logo chegou a conclusão de que esta discussão poderia ser algo frequente entre eles e decidiu terminar o noivado.

A separação foi confirmada por ela para o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL. “Terminamos o noivado sim. Estava bastante complicado para mim, trabalho demais. Mas está tudo bem, tudo em paz”, disse ela.

Os rumores sobre o término começaram quando ela arquivou todas as fotos com o rapaz do seu feed do Instagram.

