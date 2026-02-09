Mara Maravilha fará duas cirurgias após internação em hospital
Ela chegou a passar alguns dias na UTI e foi para o quarto na semana passada até receber alta
A apresentadora Mara Maravilha recebeu alta hospitalar no último final de semana após ficar alguns dias sob cuidados médicos. Ela chegou a passar alguns dias na UTI e foi para o quarto na semana passada até receber alta.
Agora, ela anunciou que precisará fazer duas cirurgias ainda no primeiro semestre de 2026.
“A equipe de assessoria informa que: a paciente Eliemary Silva da Silveira teve alta hospitalar e dará continuidade ao tratamento ambulatorial com assistência das equipes médicas especializadas, e também da área multidisciplinar para todos os cuidados que para a mesma ainda se fazem necessários. Incluindo a realização de duas cirurgias ainda no primeiro semestre de 2026”, afirmaram.
Vale lembrar que o diagnóstico de Mara Maravilha não foi revelado publicamente.
