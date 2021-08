Da Redação

Mara Maravilha critica posicionamento político de Xuxa

Neste domingo (1º), a cantora Mara Maravilha criticou a apresentadora Xuxa Meneghel, durante o programa Silvio Santos, do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Mara se considera mais brasileira do que a Xuxa e alegou também não estar de acordo com o posicionamento político da apresentadora.

"O que eu sou muito mais do que a Xuxa é brasileira!", disse ela. "Qual a razão de você se achar mais brasileira do que ela?", perguntou Silvio.



Ela responde: "Eu sou muito patriótica. A gente não pode ficar dando opinião efêmera, a gente não tem que estar em um partido ou em outro, a gente tem que estar a favor do povo. Não é nem direita nem esquerda, não é nem centro, é para cima. Uma coisa é uma coisa, politicamente falando. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala".

Na sequência, Silvio diz: "E você não tem nenhum cuidado com o que fala". Veja:

MARA MARAVILHA SOBRE XUXA

O wazari do Silvio Santos no final! 😂#ProgramaSilvioSantos pic.twitter.com/SBUJnCjoGs — Luiz Ricardo (@excentricko) August 2, 2021

Mara já falou em entrevista que tem "ranço" de Xuxa. Recentemente, ela comentou a relação das duas para Sérgio Mallandro. "Xuxa está fora da casinha. Estou invocada e com ranço dela. Amo a Xuxa, mas estou com ranço agora. É um direito meu. Ela vai para o mesmo buraco que eu vou. Agora vamos ver, depois do buraco, para onde a gente vai subir. Tenho muita história com ela, topei dar depoimento no documentário dela. Eu tive o convite e disse sim. Mas nem tudo em que ela se posiciona sobre minha pessoa, eu vou estar de acordo", declarou.

