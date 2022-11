Maquiador de Apucarana recebe convite para 'Farofa da Gkay'; veja

Da Redação

Gkay brincou com os convidados nas redes sociais: "Já conferiu seu lixo hoje?"

Sem acreditar nos 'recebidos' do dia, o influenciador e maquiador Diucke, de Apucarana, abriu o convite para uma das festas mais badaladas dos últimos tempos: a Farofa da Gkay. O evento marca o aniversário da influenciadora e humorista Gessica Kayane e reúne diversos famosos uma vez por ano. A festa acontece entre os dias 5 e 7 de dezembro em um hotel de luxo em Fortaleza.

Ao lado da amiga e maquiadora Mari Maria, o apucaranense gravou um Reels no Instagram e foi abrindo o 'saco de lixo' onde estavam os abadás e outros itens que fazem parte do convite da festa. "Vai me levar pra Farofa ou perdi tudo? O que será que tem nesse saco de lixo? R$ 10 mil?, brincou Diucke, demonstrando que ainda estava 'chocado' com o recebido.

-LEIA MAIS: No Rio, influencer de Apucarana grava make com fenômeno da internet

"Temos aqui três abadás. Um para cada dia de festa. Além disso, temos uma linha de gloss da Dailus, em parceria com a Gkay, uma caixa que não conseguimos abrir e uma joia da Vivara", conta o influenciador.

A caixa citada por Diucke possui uma tela, em que é divulgado um vídeo da influenciadora sobre o evento. Por conta da repercussão do convite 'exótico', Gkay brincou com os convidados nas redes sociais: "Já conferiu seu lixo hoje?" Pabllo Vittar, Ivete Sangalo e Pedro Sampaio são mais três atrações confirmadas para o badalado evento.

Por Fernanda Neme.

Veja o vídeo postado por Diucke:

