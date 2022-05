Maquiador apucaranense grava vídeo com Mari Maria

Da Redação

Um vídeo do maquiador apucaranense Diucke com a Mari Maria, digital influencer com quase 20 milhões de seguidores no Instagram, ganhou as redes sociais dos dois, entre quarta (11) e esta quinta-feira (12).

O criativo maquiador esteve em São Paulo a convite de Mari Maria, que é empresária de sucesso na área de cosméticos. Além de gravarem juntos, ele foi convidado a conhecer a fábrica dela.

Diucke também recebeu convite para maquiar a blogueira Adam que soma mais de 977 mil seguidores nas cinco principais plataformas da internet.