Manuscritos de David Bowie vão a leilão por R$ 607 mil

Uma folha com composições escritas à mão por David Bowie está prestes a ser leiloado. O esboço contém anotações que influenciaram os sucessos "Rock N Roll Suicide" e "Suffragette City", músicas do álbum "The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars" de 1972.

O valor do arquivo é estimado em 100 mil libras, aproximadamente R$ 617 mil, e foi um presente do maestro, proprietário do Trident Studio, em Londres, na Inglaterra, onde o disco foi gravado.

Em uma face da folha, mostrando a letra de "Suffragette City", há uma nota no canto inferior esquerdo listando duas músicas adicionais, "It Ain't Easy" e "Round And Round", que Bowie estava considerando para o álbum.

A página de palavras, adquirida pelo atual dono no início dos anos 1980, recebeu reconhecimento internacional quando foi emprestada ao Museu V&A para a exposição de David Bowie em 2013.

O leilão também inclui um livro que pertenceu ao guitarrista do Oasis, Noel Gallagher, com letras das músicas favoritas dos fãs como "Champagne Supernova" e "Rockin' Chair", com uma estimativa de alcançar um lance de até R$ 308 mil.

