Mansão de R$ 18 milhões da Boca Rosa conta com aquário para tubarões

A influenciadora digital Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, adquiriu um imóvel na Zona Oeste de São Paulo pelo valor de R$ 18 milhões. No entanto, a quantia milionária paga pela mansão não foi o que atraiu a atenção dos internautas, mas sim a existência de um aquário para tubarões na sala de estar da residência.

Através de uma rede social, Bianca alegou que não há mais tubarões no local, pois conversou com o antigo proprietário da casa e pediu que os animais fossem removidos, além de serem atendidos por profissionais específicos nos cuidados. Os peixes ocupavam o tanque, que tem 34.000 litros.

"Não tem tubarões na minha casa, tá, gente? Uma das condições antes de eu comprar a casa era que os tubarões fossem para um lugar que tivessem profissionais que pudessem cuidar deles. Falei com o ex-dono da casa que não concordava que eles ficassem ali, então não tem tubarões na minha casa", disse a empresária.

A nova aquisição de Boca Rosa apareceu recentemente em um vídeo publicado pelo youtuber Casimiro, que apelidou o imóvel como Casa do Tubarão.

Segundo vídeos de apresentação do imóvel, a mansão comprada pela influenciadora tem um terreno de 2.400m², quatro suítes com closets, escritório, piscina aquecida, sala de cinema com 12 lugares, lareira, adega, academia, salão de jogos e salão de festas.

Porém, não acaba aí! O imóvel conta também com um canil que tem ar-condicionado.

“Sempre sonhei com uma casa incrível, sabe? Casa sempre me trouxe essa coisa de dizer: ‘Caraca, que legal! Quero um dia morar numa casa dessas’. Eu ia na casa das pessoas e falava: ‘Poxa, um dia quero morar numa casa dessas’. E aí isso aconteceu comigo. Essa é a casa mais legal que eu já vi na minha vida. Tenho até um cavalo, e eu poderia estar lá com ele agora”, escreveu Boca Rosa na publicação em que anunciou a compra do imóvel.



