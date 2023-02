Mansão de Léo Santana terá piscina no teto da sala; veja

Da Redação

Léo Santana e Lorena Improta

O cantor Léo Santana entrou para os assuntos mais comentados nas redes sociais, depois que o arquiteto responsável pela sua nova mansão postou os detalhes do projeto. Ele e a esposa, a dançarina Lorena Improta, estão construindo um novo lar na Bahia.

Um dos pontos de destaques da nova mansão e que mais chamou a atenção dos internautas é a piscina com fundo transparente, que ficará no teto de uma das salas do imóvel. Além disso, a casa terá sala de estar ampla e uma grande área gourmet, com cozinha e sala de jantar integradas.

Nas redes sociais, o arquiteto Filipo Madeira mostrou imagens do projeto da mansão luxuosa e encantou os seguidores. “Nós temos Salvador! Um aviso: vocês não estão preparados para essa casa”, disse ele na legenda.

Ao ver a publicação, Lorena Improta logo comentou: “Sem palavras”. Um internauta aproveitou a oportunidade para brincar: "Essa piscina é a verdadeira Zona de Perigo", escreveu.

Veja:

