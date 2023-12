Manoel Soares tem casa invadida e entra em confronto com assaltante

O apresentador Manoel Soares entrou em confronto com um assaltante na noite da última segunda-feira (18) após o criminoso invadir sua residência. O fato aconteceu no Morumbi, Zona Sul de São Paulo, e terminou com a prisão do invasor.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM). De acordo com as informações da corporação, o ladrão entrou no imóvel após render uma funcionária. O bandido exigiu os pertences dos moradores e, durante a ação, a família de Soares percebeu que ele não estava armado.

O jornalista não pensou duas vezes e investiu contra o assaltante. Ele obteve sucesso, visto que conseguiu imobilizar o invasor até a chegada da PM.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) se manifestou sobre o episódio e alegou que os policiais militares foram acionados para atender a ocorrência por volta de 21h e já encontraram o suspeito rendido ao chegar no local.

Manoel Soares disse, através de uma publicação, que não incentiva reações a assaltos e que, “diante da circunstância excepcional, agiu em legítima defesa para proteger seus familiares”.

“O apresentador e sua família encontram-se em segurança e bem. Felizmente o assaltante foi detido. Manoel ressalta que não incentiva reações a assaltos e que, diante da circunstância excepcional, agiu em legítima defesa para proteger seus familiares. Ele espera que o assaltante responda de acordo com a lei”, disse.

