Manoel Soares é denunciado por 8 funcionárias da Globo; saiba por quê

Após sua saída conturbada da TV Globo, o nome de Manoel Soares foi envolvido em possíveis casos de denúncias dentro da emissora. Nesta terça-feira (4), os primeiros detalhes das acusações contra o apresentador foram reveladas. Todas foram apuradas pelo setor de 'compliance' da Globo, responsável por casos que envolvem o comportamento interno de seus funcionários.

De acordo com informações preliminares, tais denúncias foram as responsáveis pela demissão do profissional, com recomendação dos responsáveis pelo setor. Segundo a Folha de S. Paulo, ao menos oito funcionárias da emissora fizeram denúncias contra o comunicador.

Um dos relatos é de uma mulher que reclama de um comportamento que acontecia com frequência. Conforme a trabalhadora, Manoel ficaria desfilando de roupão pelos corredores, atitude que gerou constrangimento e foi presenciada por outros funcionários. Ela teria se sentido desconfortável com a situação.

Funcionárias do restaurante interno dos Estúdios Globo também reclamaram que eram maltratadas pelo apresentador. Elas também procuraram o compliance para questionar o comportamento rude do global.

Posicionamento da emissora

A TV Globo foi procurada e informou que não comenta as denúncias. “A Globo não comenta casos de compliance e reitera que não tolera nenhum tipo de abuso. A empresa mantém um Código de Ética, que deve ser cumprido por todos os colaboradores, em todas as áreas. Tem também uma Ouvidoria pronta para receber quaisquer relatos de violação. Todo relato é apurado criteriosamente assim que a empresa toma conhecimento e as medidas necessárias são adotadas.”

