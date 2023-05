Manoel Soares deve deixar apresentação do Encontro; saiba mais

O nome de Thiago Oliveira, do É de Casa, passou a ser cotado para a atração

Manoel Soares pode estar perto de deixar o comando do Encontro

Após várias desavenças, Manoel Soares pode estar perto de deixar o comando do Encontro. Internamente, esta já é uma decisão quase certa. Depois que essa notícia começou a circular pela imprensa, novas possibilidades foram apontadas para o programa de Patrícia Poeta.

O nome de Thiago Oliveira, do É de Casa, passou a ser cotado para a atração. Em entrevista ao repórter Roger Turchetti, do canal Intervenção, no YouTube, o famoso se pronunciou sobre a possibilidade.

Ele garantiu que, pelo menos por enquanto, nada foi conversado. “Não, isso são boatos. Eu só falo daquilo que é oficialmente tratado pela Globo”, disse o galã das manhãs de sábado.

As informações são do Metrópoles.

