Mamá Brito ensina a importância da inteligência emocional

Você já ouviu falar em Inteligência Emocional? Caso não saiba do que se trata, Mamá Brito, hipnoterapeuta, practitioner de programação neurolinguística (pnl) e Master Coach no assunto, te explica: “Ter inteligência emocional é ter atitude para fazer as coisas acontecerem. Eu busco ajudar pessoas através de suas atitudes. Procuro saber o que aconteceu com as pessoas e aonde que elas querem chegar, fazendo-as entender o porquê elas fazem o que fazem, e o que as levou a ter o devido/tal comportamento. “

A inteligência emocional é a capacidade das pessoas lidarem com as emoções, mantendo um EQUILIBRIO ENTRE O lado RACIONAL E O EMOCIONAL. Para isso, é necessário primeiramente conhecer a si próprio, para depois praticar o controle das suas emoções, através da Empatia, Automotivação, Persistência, Proatividade, dentre outras qualidades.

Algumas das vantagens é que ela diminui os estresses diários e melhora seus relacionamentos interpessoais, além de esclarecer seus objetivos e melhorar as tomadas de decisões. Além de tudo, esta prática leva a autoestima e autoconfiança.

Hoje em dia, Márcio Borges se considera persistente, consistente, otimista, feliz em ajudar o próximo, ministrando seus cursos de Desenvolvimento Humano (Vendas, marketing que envolvem Persuasão, performance humana e o de Inteligência Emocional). Porém, nem sempre foi assim. Muitos acontecimentos o levaram a mudar de vida, sendo um deles uma reação a um assalto em que a consequência mais grave foi a perda da fala ao morder a língua. Isso o levou a fazer um trabalho mental forte e muita fonoterapia. Depois de voltar a falar, decidiu investir no que gostava de fazer: ajudar o próximo, através de atitudes e incentivos.

Ele começou sua carreira por necessidade. Apesar de ser formado em Engenharia Mecânica, e já ter trabalhado no ramo, ele não queria prosseguir com isso. Iniciou incentivando e ajudando seu primo, Rodrigo Minotauro a voltar ao ringue, após um grave acidente que o lutador de MMA sofreu. Mamá Brito ficou conhecido no mundo dos atletas como COACH DE ATLETA DE ALTO RENDIMENTO e auxiliou também Anderson Silva, Rogério Minotouro, Giba, dentre outros atletas.

Segundo o coaching em Inteligência Emocional, um de seus hobbies é o estoicismo, o qual o obstáculo é considerado o caminho. “Quanto mais pressionado for, melhor sai o resultado e a progressão. O meu trabalho é TRAZER O MELHOR QUE EXISTE NAS PESSOAS. Muita gente desacredita que pode ir além porque prefere ficar na zona de conforto.”

Ele também relata que a inspiração foi sua esposa, pois no início de seu relacionamento, ele buscava entender o porquê ambos eram tão diferentes e se desentendiam com frequência. Assim, começou a estudar sobre a inteligência emocional e colocá-la em prática na sua vida.

Atualmente, Márcio Borges de Andrade ministra uma holding de empresas e cursos de Desenvolvimento Pessoal e planeja deixá-la cada vez mais acessível ao público. A intenção é ampliar a holding para que possam acessá-la até de fora do país, promovendo uma maior capacitação de pessoas.

Em sua metodologia de trabalho, ele procura juntar pessoas que tenham diferentes capacidades e habilidades, para que possam construir juntos, perfis comportamentais adequados para cada função.

O treinador diz que não é sobre ter talento, e sim a persistência e disciplina de fazer as mesmas coisas diariamente. Ele se descreve como um espelho para as pessoas, dando o exemplo de que tudo o que ele aconselha fazer, ele também faz.

Atualmente, CEO do evento “Fight Music Show”, que teve sua primeira edição em Balneário Camboriú, SC, Mama Brito é considerado o “Dana White brasileiro”. O evento foi um grande sucesso, tendo como atrações música e lutas. Wesley Safadão agitou o palco enquanto, no ringue, a luta que finalizou a noite aconteceu entre o humorista Whindersson Nunes e o tetracampeão mundial Acelino “Popó” Freitas.

Em seu Instagram @mamabrito, com mais de 50 mil seguidores, Mamá Brito compartilha dicas e reflexões de como vencer na vida e a superar seus limites.