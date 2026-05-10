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Maluma anuncia que será pai pela segunda vez

Cantor compartilhou a novidade ao lado da namorada, Susana Gómez, nas redes sociais

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.05.2026, 17:05:14 Editado em 10.05.2026, 17:28:39
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Maluma anuncia que será pai pela segunda vez
Autor Foto: Reprodução/Instagram

O cantor colombiano Maluma anunciou neste domingo (10) que será pai pela segunda vez. O artista, de 32 anos, e a namorada, a arquiteta Susana Gómez, de 33, compartilharam a novidade nas redes sociais.

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O casal publicou uma foto em clima romântico, em que aparece beijando a barriga da arquiteta. Na legenda, um coração azul chamou atenção dos fãs e levantou especulações de que o bebê seja um menino.

Maluma e Susana já são pais de Paris Londoño Gómez, de 2 anos.

A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores do artista, que comemoraram a notícia nos comentários. “Vai vir um bebê Maluma, literalmente”, escreveu uma fã. “Que notícia linda”, comentou outra seguidora.

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Além do sucesso na música, Maluma também costuma chamar atenção pelo estilo de vida luxuoso exibido nas redes sociais. Considerado um dos maiores nomes da música latina da atualidade, o cantor acumula uma fortuna estimada em mais de 25 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 125 milhões.

Atualmente, o artista divide a rotina entre compromissos profissionais e sua mansão em Medellín, na Colômbia. A residência possui ambientes integrados à natureza, elevador interno, sala de cinema e academia privada.


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