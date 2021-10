'Malhação foi uma autodescoberta', diz Gabriella Mustafá

Da Redação

A atriz apucaranense Gabriella Mustafá lamentou o fim da novela teen "Malhação", como telespectadora e também como profissional. A emissora divulgou na quinta-feira (30) o término da atração global, após 27 temporadas. Gabi interpretou a personagem Nanda, de 2019 até março de 2020, durante "Malhação - Toda forma de amar".

continua após publicidade .

"Como telespectadora eu chegava da escola correndo para assistir. Como atriz, foi a experiência mais transformadora artisticamente. A Nanda me fez descobrir um pouco de mim e fez com que eu descobrisse um pouco dela, levando essa história para tantas pessoas por todo lugar. As pessoas comentam sobre como a Nanda mudou a vida delas. Ter feito parte de Malhação é uma honra, um presente. Fiquei com o coração apertado. Fico emocionada quando falo. Malhação foi uma autodescoberta", comentou a atriz em entrevista para o TNOnline.

Com o avanço do novo coronavírus, Gabi se despediu às pressas da personagem Nanda, de "Malhação - Toda Forma de Amar", em março de 2020. Ainda por conta da pandemia, a novela teve seu final antecipado.

continua após publicidade .

Escrito por Fernanda Neme.