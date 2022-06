Mala de Anitta com todos os figurinos do Rock in Rio Lisboa desaparece

Da Redação

Anitta está em turnê pela Europa desde o começo do mês de junho

Em seu perfil do Instagram, Anitta contou que a mala com o figurino para o Rock in Rio Lisboa foi perdida. A cantora se apresenta no festival em Portugal neste domingo (16).

"Sumi minha mala com todos os figurinos do balé, meu, tudo... Sumiu, desapareceu", falou Anitta em uma série de vídeos publicados nesta sexta-feira (24).



"Não tem roupa para o balé, não tem roupa para mim. A companhia aérea não encontra, eu não sei como".

"Não esperem looks, esperem a entrega na dança, na alegria, no carisma. Vou beber uns shots para esquecer que era para estar com looks incríveis", disse.

O Rock in Rio Lisboa recomeça neste sábado com shows de Duran Duran, A-ha e Ney Matogrosso.



Post Malone e Jason Derulo também são atrações do Palco Mundo. Rebecca e Johnny Hooker estão entre os brasileiros escalados para o último dia de festival em Lisboa.

No primeiro final de semana, Ivete Sangalo, Iza, Muse e The National agitaram os portugueses no Parque da Bela Vista.

O festival no Rio acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, no Parque Olímpico. Todos os ingressos da nona edição do festival estão esgotados.

Iron Maiden, Justin Bieber, Post Malone, Dua Lipa, Guns N'Roses, Coldplay e Green Day são as atrações principais.

Com informações, g1.