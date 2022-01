Da Redação

Maju testa positivo para Covid e fica fora do 'Fantástico'

Maju Coutinho testou positivo para covid-19 e não vai apresentar o Fantástico deste domingo, 30. Ela está com sintomas leves da doença e segue em isolamento social.

As informações foram divulgadas pelo colunista do jornal O Globo Ancelmo Goes.

Maju será substituída pela jornalista Mariana Gross, que comandará a atração ao lado de Poliana Abritta.

A última publicação de Maju Coutinho no Instagram sobre o Fantástico foi há uma semana. “Venham que as apresentadoras estão ON!”, escreveu na legenda da foto.