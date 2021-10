Da Redação

Maju Coutinho assume Fantástico com saída de Tadeu Schmitd

E que comece a dança das cadeiras! Maju Coutinho deve assumir o lugar deixado por Tadeu Schmitd no 'Fantástico', segundo informações do site PurePeople

O apresentador deixará a atração dominical neste mês e vai se dedicar à próxima edição do "BBB". O nome de Tadeu Schmidt, conforme adiantamos no dia 9 de setembro, já estava no radar da emissora para o lugar de Tiago Leifert.

Já era um forte desejo da direção levar Maju para o "Fantástico". A saída de Tiago e a ida de Schmidt para o reality foi a oportunidade perfeita para a mudança da jornalista. e quem assumirá o comando do "Jornal Hoje", atualmente com Maria Júlia Coutinho, será o jornalista César Tralli.

