Maitê Perroni mostra rostinho da filha nas redes e encanta fãs

Maite Perroni mostrou o rostinho da sua filha Lía nas redes sociais desta quarta-feira (12). Esbanjando amor e fofura com sua 'mini Lupita'.

A herdeira é fruto do casamento de Maite com André Trovar. Que nasceu em meados do mês de maio. A mesma foi batizada com o nome Lía Tovar Perroni.

A atriz e cantora não parou de trabalhar mesmo durante a gravidez, sendo protagonista no filme Três Vidas. Fazendo o papel das três irmãs: Tamara, Aleida e Rebecca. Que foi um sucesso, transmitido pela Netflix.

Ainda sobre trabalho, já foi divulgado que teremos turnê da RBD no Brasil. Mais exatamente nas cidades do Rio de Janeiro ( dias 09 e 10), São Paulo ( dias 12,13,16,17,18,19), que inclusive, esgotou os ingressos em pouquíssimos dias, seguindo então para EUA para continuação da turnê pelo mundo.

