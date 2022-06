Maisa Silva manda recado após receber críticas de Sônia Abrão

Da Redação

A apresentadora Sônia Abrão comentou sobre os rumores de que Maisa Silva seria contratada pela Globo

Após receber críticas da apresentadora Sônia Abrão durante uma edição do A Tarde É Sua, Maisa Silva foi até suas redes sociais para agradecer o apoio dos fãs e amigos e garantiu que este “está sendo simplesmente o ano mais feliz da” sua vida. Com informações do Metrópoles.

“Gente, esse ano está sendo simplesmente o ano mais feliz da minha vida. E não é um feliz planejado, sabe? Porque tem uns anos que a gente se organiza para que funcione. Não, esse ano está sendo na base do ‘descubra’. Fazia tempo que eu não pagava pau pra um ano”, iniciou.

Sem citar o nome de Abrão, Maisa prosseguiu: “Quero agradecer a vocês pelo carinho, eu também tô recebendo muitas mensagens positivas de colegas de trabalho e de fãs. Não pelos motivos que eu queria, porém, eu sei que é tudo de coração e nem sei como retribuir.”

Entenda

Durante o programa de quarta-feira (22/6), Sônia comentou sobre uma suposta movimentação interna na Globo para colocar a antiga funcionária do SBT no comando do novo Video Show.

“Eu acho a Maísa chata e antipática, não consigo entender tudo isso que fazem em volta dela. Essa história de só ela na bancada não vai durar muito. Se eu tiver enganada mordo a minha língua e vou engolir o que estou dizendo. Não acho que dura muito”, disparou Abrão.

Ela ainda defendeu que a ex-BBB Ana Clara deveria assumir a bancada do Video Show.

Com informações do Metrópoles.