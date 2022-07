Maisa pede “uma maneirada” em brincadeiras para João Gomes

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A atriz e apresentadora Maisa e o cantor João Gomes

João Gomes revelou detalhes sobre a amizade com Maisa após rumores de um relacionamento entre os dois. Apesar de ambos terem negado a existência do namoro, a atriz precisou pedir ao amigo que diminuísse algumas atitudes devido as repercussões da internet.

continua após publicidade .

O cantor contou que conheceu Maisa pessoalmente no ano passado, depois que ela assistiu a um show dele em São Paulo. “Ela me mandou mensagem no Instagram falando que tinha achado massa uma pessoa da minha idade cantando e fazendo sucesso igual a mim, me passando uma energia muito boa com o que ela escreveu”, relatou.



O artista confessou também que, em 2017, enviou uma mensagem para ela com declarações. Foi após esse papo na rede social que a brincadeira entre eles começou.

continua após publicidade .

“Ela veio me zoar falando que se eu gostava dela, tinha que, no mínimo, dedicar uma música. Quando lancei meu álbum novo, falei: ‘Vai ser essa, ok?’. E aí ela postou um Story escutando a canção. Encomendei a blusa e gravei o vídeo. Mas foi tudo avisado antes, ela riu bastante disso.”

Mesmo que tudo tenha sido acordado, o que era uma diversão entre os dois tomou proporções que desagradaram a apresentadora. “Um dia ela pediu para dar uma maneirada, pois tudo ficou sem controle, aí paramos com a brincadeira. A galera não entende a história, que é de amizade, então acaba levando para o lado romântico mesmo”, destacou o cantor.

Na entrevista, João Gomes revelou, ainda, estar com o coração amargurado, mas não deu motivos. “Se botar João Gomes para tocar, eu mesmo choro”, brincou.

continua após publicidade .





Fonte: Informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News