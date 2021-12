Da Redação

Maisa aposta em look sensual com corset e saia-espartilho

A apresentadora Maisa deu um show de estilo ao investir em um look sensual. Ela escolheu top tipo corset, que ajudou a delinear a silhueta ao valorizar a cintura.

A apresentadora também estava com saia que traz amarração igual à das costas do espartilho, que é uma peça destinada para a parte de cima do corpo, tendo como objetivo reduzir a cintura e manter o tronco ereto.

Maisa ainda exibiu cabelos presos, dando destaque para os maxi brincos de strass. A maquiagem enfatizou os olhos com delineado preto e foi arrematada com batom nude. A bolsa é da Fendi. Ela recebeu elogios na rede social. "Meu Deus, que maravilhosa", escreveu Gi Lancellotti.

Com informações do site Terra.

