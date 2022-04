Da Redação

Maíra revela que não perdoaria uma nova traição de Arthur

O relacionamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar é um dos mais polêmicos do mundo dos famosos. Os dois já se separam por conta de traições do ator, que está confinado no BBB22, mas a empresária garantiu que não aceitaria uma nova traição do pai de sua filha.

Em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera, no YouTube, a coach revelou que mudou de ideia e não perdoaria uma nova traição de Arthur, mesmo que no passado tenha dito que perdoaria.

“Depois que eu tive esse encontro com Deus, tudo mudou. Inclusive a minha aceitação com traição. Hoje eu entendo que o sexo traz uma energia espiritual gigantesca. Quando eu troco energia com alguém, tudo que você tem vem para mim. Então hoje eu sou uma pessoa que busca muito Deus, fazer meus momentos de louvores, os meus devocionais, eu não bebo… E aí se a pessoa vai me trair, não tem a ver com a traição em si, mas tudo o que ela vai trazer para minha casa, para minha vida”, explicou.

Ela ainda voltou a comentar que não se separou de Arthur Aguiar por conta das traições: “Eu não terminei com o Arthur porque ele me traiu. Eu terminei porque eu não sabia quem era ele. Ele foi desleal. Eu achava antigamente que, quando a gente vivia um casamento de muitos anos, se uma das duas partes se envolvesse com outra pessoa, podia existir uma questão carnal muito mais forte e não invalidava tudo aquilo que você viveu com a pessoa simplesmente porque ela teve um deslize. Então eu continuaria se eu soubesse (da traição). Então, quando eu descobri tudo o que estava acontecendo, eu achei que ele foi desleal, eu não sabia quem era ele. Ele não foi parceiro. Por ele não ter me contado e por ele ter se perdido dele mesmo. Nem ele sabia quem ele era”.

