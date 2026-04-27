Maíra Cardi reativa Instagram para pedir orações pela filha internada

A influenciadora Maíra Cardi utilizou seu perfil no Instagram na noite deste domingo (26) para informar que sua filha de seis meses, Eloah, está internada. A criança foi diagnosticada com bronquiolite, uma infecção viral que compromete os bronquíolos e requer cuidados médicos especializados.

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A publicação marcou o retorno de Maíra à rede social, onde não realizava postagens há cerca de seis meses, desde o nascimento da bebê. Ao justificar a volta repentina à plataforma, a influenciadora explicou que buscou o apoio de seu público por razões emocionais, relembrando que, em ocasiões passadas em que pediu orações para sua outra filha, Sophia, obteve respostas positivas rápidas.

O pedido de preces pela recuperação de Eloah gerou imediata repercussão entre seus seguidores.

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