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Maíra Cardi reativa Instagram para pedir orações pela filha internada

Influenciadora, que estava afastada das redes sociais há cerca de seis meses, pediu energias positivas pela recuperação da filha

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 14:54:11 Editado em 27.04.2026, 14:54:06
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Maíra Cardi reativa Instagram para pedir orações pela filha internada
Autor A publicação marcou o retorno de Maíra à rede social, onde não realizava postagens há cerca de seis meses - Foto: Reprodução Instagram

A influenciadora Maíra Cardi utilizou seu perfil no Instagram na noite deste domingo (26) para informar que sua filha de seis meses, Eloah, está internada. A criança foi diagnosticada com bronquiolite, uma infecção viral que compromete os bronquíolos e requer cuidados médicos especializados.

-LEIA MAIS: Ana Castela revela que pensa em parar de cantar e ser fazendeira

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A publicação marcou o retorno de Maíra à rede social, onde não realizava postagens há cerca de seis meses, desde o nascimento da bebê. Ao justificar a volta repentina à plataforma, a influenciadora explicou que buscou o apoio de seu público por razões emocionais, relembrando que, em ocasiões passadas em que pediu orações para sua outra filha, Sophia, obteve respostas positivas rápidas.

O pedido de preces pela recuperação de Eloah gerou imediata repercussão entre seus seguidores.

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bronquiolite instagram Maíra Cardi ORAÇÕES saúde infantil
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