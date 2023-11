Maíra Cardi gera polêmica ao dizer que Maceió "não tem nada"; entenda

Mesmo sem estar presente nas redes sociais, Maíra Cardi continua causando e sendo assunto na internet. Após desativar seus perfis, a influenciadora tem aparecido nas contas do marido, Thiago Nigro, e o casal causou polêmica nos últimos dias: ao irem visitar Carlinhos Maia, em Maceió, um vídeo postado pelo "Primo Rico" foi bastante criticado pelos internautas.

Isso aconteceu porque, durante uma conversa no carro, Thiago perguntou o que Maíra ia fazer na cidade e ela afirmou que lá não tinha nada. O bate-papo entre o casal começou da seguinte forma: "Vamos pra Maceió, bem ali", disse Maíra. Em seguida, Thiago completou: "Bem ali, só 7 horas de viagem". A influenciadora, então, continuou sua avaliação: “Só o Carlinhos mesmo para me fazer um trem desses”.

Logo depois, o Primo Rico questionou: “Mas você já falou o que vai fazer, amor?”. E foi aí que ela soltou a frase que causou revolta aos moradores da cidade: “Uai, Maceió só tem ele, amor. Não tem nada em Maceió”.

Thiago Nigro, então, comparou as temperaturas de Maceió e São Paulo: “Isso aí, sol. Se bem que nada pode estar tão quente quanto São Paulo. Muito quente”. E Maíra voltou a repetir que Maceió só tem o influenciador. “O anfitrião de Maceió é ele (Carlinhos Maia). Só tem ele! Ele sempre é um bom anfitrião. Se bem que a galera de Maceió também é superalorosa. Se ele não foi um bom anfitrião, a galera vai ser”, afirmou ela.

Internautas não gostaram

No Twitter, a conversa do casal não foi bem aceita: “A saída da cidade está aberta, é só dar meia volta e ir”, disse um. “Seus idiotas, tem as piscinas naturais lindas, praias, como a de Maragogi, uma cultura linda. Pessoas como essas não merecem nem tocar em Maceió, podem voltar pra São Paulo. Ali não tem nada, só prédio”, disparou outro. “Tem tudo o que ela não tem! Beleza, simpatia e muito carisma! Temos valores e um senso de humildade reconhecido! Moro na cidade mais procurada do Brasil para se passar férias!”, declarou um terceiro. “Surpresa seria ela abrindo a boca pra falar algo bacana”, detonou mais um.

