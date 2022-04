Da Redação

Maíra Cardi fala sobre vazamento de vídeo íntimo

A coach fitness Maíra Cardi usou o Instagram nesta segunda-feira (21) para relembrar um crime que sofreu. A atual esposa de Arthur Aguiar teve um vídeo íntimo vazado na internet logo que saiu do BBB9, virando notícia em todos os sites e revistas de fofoca do país.

continua após publicidade .

Maíra fez um desabafo na rede social, citando o atual relacionamento com Arthur, que está no BBB22, e o suposto tweet de Felipe Andreoli que a chamou de “ex-BBB b*queteira”. “Há 13 anos, quando eu saí do BBB, uma menina tonta, sofri um grande abuso e um grande crime. Uma vez eu estava na cama com meu marido num momento íntimo, sexo oral, e ele filmou. E durante o vídeo de 30 segundos eu pergunto ‘Você não está me filmando, né?!’, e ele fala ‘Não’, e o vídeo acaba. Esse vídeo foi parar em todas as capas, em todos os jornais, e naquela época você ficava muito tempo na capa do jornal”, começa ela no vídeo.



“O que aconteceu comigo? Você não lembra? Mas eu lembro. Eu andava na rua e as pessoas falavam ‘prostituta, b*queteira, vagabunda’. Por quê? Porque eu estive na cama com o meu marido e ele resolveu soltar um vídeo. E aí eu, vítima, fiquei de prostituta, vagabunda, b*queteira. Não é só. Eu sofria machismo diário não só da rua, mas da classe artística porque ser ex-BBB naquela época também era um rótulo de mulher inútil e burra, era ruim”, continua na gravação para o Reels.

continua após publicidade .

As informações são do site Istoé Gente.

Veja o vídeo publicado por Maíra Cardi, no Instagram: