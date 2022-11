Maíra Cardi e Arthur Aguiar surgem juntos em palestra para casais

Da Redação

Maíra Cardi e Arthur Aguiar podem estar juntos novamente. Os dois, que estão separados desde o mês passado, foram vistos lado a lado em uma palestra do coach de casais Paulo Vieira em Campinas, São Paulo, neste sábado (19/11). As informações são da Coluna Leo Dias do site Metrópoles.

Em um story, os dois aparecem sentados juntos na primeira fileira do curso. Maíra compartilhou um vídeo do casal Paulo Vieira e Camila Saraiva no palco do evento.

No dia 6 de outubro, Maíra Cardi anunciou o fim do casamento com Arthur Aguiar através de uma postagem no Instagram. O ator também falou sobre o assunto na rede social e recebeu apoio de vários seguidores.

Recentemente Maíra revelou que não acredita em uma nova volta do casal. Arthur, por sua vez, em conversa com a coluna Leo Dias, revelou que não tinha desistido de Maíra ainda e parece que as tentativas de recuperar a esposa já estão em exercício.

