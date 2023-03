Maíra Cardi assume novo relacionamento; saiba com quem

Da Redação

Maíra Cardi e Thiago Nigro

As redes sociais de Maíra Cardi e seus seguidores viviam entorno de muitas especulações sobre um novo romance na vida da coach de emagrecimento. A famosa postou um álbum de fotos com o novo affair e finalmente assumiu o relacionamento.

Com um longo texto e uma declaração incrível sobre o jornada do casal, Maíra encantou a web ao contar sobre seu namoro com Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. "Muitos relacionamentos começam com a paixão avassaladora, mas para nós, a admiração foi o ponto de partida", contou.

"Descobrimos que tínhamos valores e sonhos semelhantes, o que nos fez ter uma conexão muito forte desde o início. Acreditamos que amar alguém sem admiração é como construir um castelo na areia, que facilmente desmorona quando a paixão acaba. Por isso, valorizamos a admiração como base sólida para o amor, sabendo que ela nos sustentará mesmo nos momentos difíceis", disse a coach sobre o que o casal acredita que sustentará o novo relacionamento.

Este é o primeiro relacionamento que Maíra assume após o recente divórcio de Arthur Aguiar. "Embora ainda estejamos conhecendo um ao outro, estamos felizes e confiantes de que temos uma conexão verdadeira e duradoura. Sabemos que queremos construir uma vida juntos, compartilhando cada momento e enfrentando os desafios de mãos dadas", enfatizou.

Posteriormente, Maíra publicou nos stories uma foto em que mostrava seu pé ao lado do de Thiago para ilustrar o companheirismo do casal. "Muitos pontos em comum, mas nas diferenças que as pessoas se completam!", disse.

fonte: Reprodução/Redes Sociais





