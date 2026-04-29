Maior mansão do Brasil custa R$ 1 bilhão e pertence a apresentador de 68 anos; saiba quem
A propriedade conta com 17,8 mil metros quadrados de área construída e assemelha-se a um resort de altíssimo padrão
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No exclusivo bairro de Alphaville, na Grande São Paulo, ergue-se aquela que os especialistas consideram a maior mansão particular do Brasil. O empresário Amilcare Dallevo Jr., sócio-fundador da RedeTV!, é o proprietário desse imóvel avaliado em aproximadamente R$ 1 bilhão. Além disso, a construção impressiona não apenas pelo valor de mercado, mas por dimensões que desafiam o conceito tradicional de moradia.
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A propriedade conta com 17,8 mil metros quadrados de área construída e assemelha-se a um resort de altíssimo padrão. De fato, cada detalhe da estrutura foi planejado para garantir máxima privacidade e exclusividade. Consequentemente, o imóvel se consolida como o principal ícone de luxo imobiliário no país em 2026.
Estrutura faraônica e detalhes da área interna
A magnitude da mansão reflete-se diretamente em seus números internos. Atualmente, a residência abriga cerca de 18 quartos e 14 banheiros, todos projetados com ambientes amplos e materiais nobres. Além disso, a arquitetura segue um estilo clássico, onde a sofisticação dita o tom de toda a decoração.
- Cinema particular: O espaço possui capacidade para receber dezenas de convidados simultaneamente.
- Aquário gigante: Este elemento se destaca como um dos pontos centrais da arquitetura interna.
- Área de bem-estar: A mansão oferece um spa completo e diversas zonas de descanso privativas.
- Área externa: heliponto, lazer e garagem para colecionador
Na parte externa, a grandiosidade da mansão de Amilcare Dallevo Jr. continua a surpreender os visitantes. O terreno abriga jardins extensos e diversas piscinas, criando um verdadeiro complexo de entretenimento ao ar livre. Todavia, a funcionalidade também ganha destaque na infraestrutura logística da propriedade.
Para atender ao estilo de vida do empresário, o projeto incluiu soluções de transporte e esporte de ponta:
- Heliponto: A pista é homologada e facilita o deslocamento aéreo direto da residência.
- Garagem monumental: O local oferece vagas cobertas para cerca de 50 veículos.
- Complexo esportivo: O terreno conta com quadras preparadas para diferentes modalidades físicas.
- Referência de alto padrão no mercado brasileiro
Pelo seu porte e nível de sofisticação, a residência de Dallevo Jr. surge constantemente como tema em fóruns de arquitetura. Portanto, ela se tornou a maior referência de alto padrão no Brasil. A mansão une luxo e funcionalidade, utilizando engenharia avançada para suportar uma estrutura deste tamanho sem abrir mão do conforto.
Informações: Revista Caras
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