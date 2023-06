Maiara surge agarrada com Matheus Gabriel em passeio de balão

Maiara curte passeio de balão com Matheus Gabriel.

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, começou a semana em um passeio romântico! Ela curtiu um passeio de balão com o cantor sertanejo Matheus Gabriel, com quem estaria vivendo um affair. Os dois são vistos juntos há algumas semanas e o clima de romance só aumenta. Porém, eles ainda não se pronunciaram sobre qual é o status da relação deles.

Nesta segunda-feira, 19, eles começaram o dia com um passeio de balão na região de Pirinópolis, Goiás, para ver o nascer do sol. Nas redes sociais, Maiara e Matheus compartilharam fotos abraçados e sorridentes enquanto curtiam a linda vista da região.

No último Dia dos Namorados, Maiara e Matheus Gabriel curtiram um jantar romântico em um restaurante à luz de velas. Segundo o colunista Leo Dias, os dois já viveram um affair no passado, mas que durou apenas algumas semanas. Agora, eles estão sendo vistos juntos novamente.

Vale lembrar que Maiara está solteira desde o fim do namoro com Fernando Zor em abril deste ano.

Com informações: Revista Caras

