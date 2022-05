Maiara se emociona ao ouvir criança cantar música de Marília

Da Redação

A estreia da dupla Maiara (34) & Maraisa (34) como técnicas do The Voice Kids foi marcada por fortes emoções.

No primeiro programa da nova temporada da competição, a cantora Maiara não segurou a emoção e foi à lagrimas ao escutar Gabriela Muniz (12), uma das participantes da competição, cantar Flor e o Beija-Flor, composição de Marília Mendonça (1995–2021).

"Aí você quebrou as minhas pernas", disse Maiara, visivelmente emocionada.

Logo após a apresentação, Gabriela Muniz foi aprovada nas Audições às Cegas e entrou para o time de Michel Teló (41).

A letra da canção, inclusive, fala sobre saudades de maneira poética e foi originalmente lançada em 2015 em uma parceria entre a dupla Henrique (32) & Juliano (31) com a eterna Rainha da Sofrência.

Inclusive, a canção foi cantada durante do funeral de Marília Mendonça, que faleceu em novembro do ano passado em acidente aéreo a caminho de um show no interior de Minas Gerais.

